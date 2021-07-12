Dışişlerinden Yunanistan'a 'Galatasaray' tepkisi: Spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğü göstermektedir

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin koronavirüs testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı.

"Yunanistan'ın spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir"

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlikten ve iyi niyetten uzaktır." denildi.

Bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine Galatasaray'ın ülkeye döndüğünün vurgulandığı açıklamada, "Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir." ifadeleri yer aldı.