Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı başladı

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Bilecik, Kırklareli çevreleri ile zamanla İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Akdeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kgm2) olması, Toroslar Mevkii ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.<br>