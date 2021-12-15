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İSTANBUL

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'un Silivri ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Sulu bir şekilde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika haberi: İstanbulun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı.

Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

"SARI KOD" İLE UYARILMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyarmış, Marmara'nın doğusunda devam eden yağmur ve sağanak yağışların etkisini arttırarak gece saatlerine kadar süreceğini bildirmişti.

Uzmanlar, Balkanlardan bir soğuk hava kütlesinin geldiğini belirtmiş, Marmara'da cuma akşamı ve cumartesi günü şehir içerisinde karla karışık yağmur ve İstanbul'un yüksek yerlerinde kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

Meteorolojiden İstanbul ve 9 ile kodlu uyarı yapıldı
FOTOĞRAF 9
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br>
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Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Bilecik, Kırklareli çevreleri ile zamanla İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Akdeniz, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-85 kgm2) olması, Toroslar Mevkii ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.<br>
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.<br>
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Bir ile turuncu, 9 ile sarı kodlu uyarı<br><br>Öte yandan, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bartın, Düzce, Zonguldak, Bolu'ya sarı, Antalya'ya turuncu kodlu uyarı yapıldı.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:<br><br>Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 6<br><br>İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 7<br><br>İzmir: Çok bulutlu 14
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Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15<br><br>Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15
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Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14<br><br>Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
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Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8<br><br>Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
Meteorolojiden İstanbul ve 9 ile kodlu uyarı yapıldı
Meteoroloji son hava durumu tahminleri açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerinde bir ile turuncu, İstanbul ve 8 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. hava sıcaklıkları da iç ve batı kesimlerde 6 derece kadar azalacak.
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