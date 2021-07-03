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TEKİRDAĞ

Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji, Marmara'nın doğusu ile Çorlu ve Marmara Ereğlisi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: Meteoroloji Marmara Bölgesini uyardu: Kuvvetli yağış geliyor | İstanbulda yarın (4 Temmuz) yağmur var mı?
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde 1 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Sabah saatlerine kadar devam edecek

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edilen açıklamada, yağışların aralıklı ve yerel olarak pazar günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Vatandaşlara uyarı

Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Şile'de sağanak: Dereler taştı bazı evler sular altında kaldı
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İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahalledeki Dere ve Yüksel sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına neden oldu.
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Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çelik, sabah 06.00'da sağanak başladığını, sokağındaki bazı evlerin sular altına kaldığını söyledi.
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Şile'de sağanak: Dereler taştı bazı evler sular altında kaldı
Şile'de yağmur sonrası dereler taştı. Çavuşbaşı Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.

Edirne'de bastıran sağanak yağış kenti göle çevirdi: Vatandaş faraşlarla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı
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Edirne'de bastıran sağanak yağış kenti göle çevirdi: Vatandaş faraşlarla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı
Edirne'de saat 19.30 sıralarında aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte, şiddetli rüzgarın ardından gelen dolu yağışı ve gök gürültülü sağanak kısa sürede etkili oldu.

Yağan yağmur sonrasında caddeler göle dönerken, evleri de su bastı. Vatandaş evlerindeki suyu faraş yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

Edirne'de elektrik direkleri tren vagonlarının üstüne devrildi
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Edirne'de elektrik direkleri tren vagonlarının üstüne devrildi
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Fırtına sebebiyle uçan çatılar tren garında bulunan elektrifikasyon direklerini çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkler tren garında bulunan optima express treninin vagonlarının üstüne devrildi. Vagonlarda hasar meydana geldi.

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Sel suları göğüs hizasını aştı: Dükkanını sel basan esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de başlayan yağış, sebebiyle birçok ev, iş yeri ve dükkanı su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan yağış sele dönüştü. Aniden bastıran yağış nedeniyle birçok evi, işyerini ve dükkanı su bastı. Bir çok esnaf sel sularını aşarak malzemelerini kurtarmaya çalıştı.


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