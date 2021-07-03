Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde 1 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Sabah saatlerine kadar devam edecek

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edilen açıklamada, yağışların aralıklı ve yerel olarak pazar günü sabah saatlerine kadar devam edeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Vatandaşlara uyarı

Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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FOTOĞRAF 20 İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şile'de Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşan dere, mahalledeki Dere ve Yüksel sokaktaki bazı evlerde ve inşaat halindeki binalarda su baskınına neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtaran itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Çelik, sabah 06.00'da sağanak başladığını, sokağındaki bazı evlerin sular altına kaldığını söyledi. Şile'de sağanak: Dereler taştı bazı evler sular altında kaldı Şile'de yağmur sonrası dereler taştı. Çavuşbaşı Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Edirne'de bastıran sağanak yağış kenti göle çevirdi: Vatandaş faraşlarla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı Edirne'de saat 19.30 sıralarında aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte, şiddetli rüzgarın ardından gelen dolu yağışı ve gök gürültülü sağanak kısa sürede etkili oldu.



Yağan yağmur sonrasında caddeler göle dönerken, evleri de su bastı. Vatandaş evlerindeki suyu faraş yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 Edirne'de elektrik direkleri tren vagonlarının üstüne devrildi Edirne'de akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Fırtına sebebiyle uçan çatılar tren garında bulunan elektrifikasyon direklerini çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkler tren garında bulunan optima express treninin vagonlarının üstüne devrildi. Vagonlarda hasar meydana geldi. BiP'te paylaş

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