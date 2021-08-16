Sel felaketlerinde can kaybı 77'ye yükseldi

Emekli astsubay makara sistemiyle Kastamonu'da 30 çocuğu tek tek kurtardı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, bir bölümü çöken Kur'an Kursu binasından öğrenci ve eğitmenlerin büyük bölümünün, 65 yaşındaki emekli astsubay Turhan Tekin tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.



Her şeyin bir anda olduğunu anlatan Tekin, 'Kur'an Kursunun hemen arkasındaki binada oturuyordum. Çocukların yardım çığlıklarını duydum. İp buldum ama ipi karşıya atamadım. Onları nasıl kurtarırım diye düşünürken, aklıma olta kurşunu geldi. Olta kurşununu ipe bağlayıp karşıya attım. Onlar da balkon demirine bağladılar. Ben de diğer ucunu bir ağaca bağlayarak sağlamlaştırdım.' dedi.



İple bir palanga sistemi oluşturduklarını ifade eden Tekin, şöyle devam etti: 'Belime bir ip bağlayarak aşağıya indim. Suyu boyladığımda derinliğin 1,5 metre civarında olduğunu gördüm. Boy verdiğimde ben bunları kurtarırım dedim. İple karşıya geçip binada mahsur kalanları çıkardım. Getirdiğim yerle yol arasında biraz yükseklik vardı. Yukarıda birkaç genç bekliyordu onlar da benim kurtardıklarımı yukarı çekti.'



Tekin, karşıya geçirdiklerinin bir bölümünü de evinde misafir ettiğini aktardı.

