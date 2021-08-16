Sel felaketlerinde can kaybı 77'ye yükseldi

AFAD, sel felaketi nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 olmak üzere 77 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca 47 kişinin kayıp olduğu, 8 kişinin de tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yaptığı açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Kayıp olan 47 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
Binlerce personel sahada görev yapıyor
Açıklamanın devamında sel felaketlerinin yaşandığı şehirlerde görev yapan personel ve araç sayılarının da bilgisi verildi.
- Kastamonu’da; 5188 personel, 657 araç, 36 ambulans, 31 UMKE, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 697 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 70 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 24 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak
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- Sinop’ta; 2.770 personel ile 18 helikopter, 341 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 korvet, 1 mobil mutfak, 38 ambulans, 16 UMKE, 256 iş makinası, 1 bobcat, 1 JİKU, 1 vidanjör, 18 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak