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KASTAMONU

Sel felaketlerinde can kaybı 77'ye yükseldi

AFAD, sel felaketi nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 olmak üzere 77 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca 47 kişinin kayıp olduğu, 8 kişinin de tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Haber Merkezi AA
​Son dakika haberi: Sel felaketlerinde can kaybı 77ye yükseldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yaptığı açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Kayıp olan 47 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Binlerce personel sahada görev yapıyor

Açıklamanın devamında sel felaketlerinin yaşandığı şehirlerde görev yapan personel ve araç sayılarının da bilgisi verildi.

- Kastamonu’da; 5188 personel, 657 araç, 36 ambulans, 31 UMKE, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 697 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 70 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 24 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak

- Sinop’ta; 2.770 personel ile 18 helikopter, 341 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 korvet, 1 mobil mutfak, 38 ambulans, 16 UMKE, 256 iş makinası, 1 bobcat, 1 JİKU, 1 vidanjör, 18 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak

- Bartın’da; 488 personel, 70 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 79 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak

Emekli astsubay makara sistemiyle Kastamonu'da 30 çocuğu tek tek kurtardı
OYNAT 01:37
Emekli astsubay makara sistemiyle Kastamonu'da 30 çocuğu tek tek kurtardı
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, bir bölümü çöken Kur'an Kursu binasından öğrenci ve eğitmenlerin büyük bölümünün, 65 yaşındaki emekli astsubay Turhan Tekin tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

Her şeyin bir anda olduğunu anlatan Tekin, 'Kur'an Kursunun hemen arkasındaki binada oturuyordum. Çocukların yardım çığlıklarını duydum. İp buldum ama ipi karşıya atamadım. Onları nasıl kurtarırım diye düşünürken, aklıma olta kurşunu geldi. Olta kurşununu ipe bağlayıp karşıya attım. Onlar da balkon demirine bağladılar. Ben de diğer ucunu bir ağaca bağlayarak sağlamlaştırdım.' dedi.

İple bir palanga sistemi oluşturduklarını ifade eden Tekin, şöyle devam etti: 'Belime bir ip bağlayarak aşağıya indim. Suyu boyladığımda derinliğin 1,5 metre civarında olduğunu gördüm. Boy verdiğimde ben bunları kurtarırım dedim. İple karşıya geçip binada mahsur kalanları çıkardım. Getirdiğim yerle yol arasında biraz yükseklik vardı. Yukarıda birkaç genç bekliyordu onlar da benim kurtardıklarımı yukarı çekti.'

Tekin, karşıya geçirdiklerinin bir bölümünü de evinde misafir ettiğini aktardı.

Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kişiyi itfaiye ekipleri son anda kurtardı
OYNAT 00:59
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kişiyi itfaiye ekipleri son anda kurtardı
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Serinlemek için Atakum'da denize giren 27 yaşındaki Emrah G. boğulma tehlikesi geçirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri ve cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren Emrah G.'ye müdahale ederek denizden çıkardı. Emrah G. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:49
Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Bozkurt ilçesinde bir vatandaşın cep telefonuyla Ezine Çayı'nın kenarında kaydettiği görüntüler, selin başladığı ancak felakete dönüşmeden önceki anları yansıtıyor.

Görüntülerde, bir kişinin çayın yukarısında sel nedeniyle 2 kişinin sulara kapıldığını, sel sularının geldiği anda kimsenin kaçma imkanı olmayacağını söyleyerek vatandaşları uyarmaya çalıştığı görülüyor. Uyarılara rağmen bazı vatandaşların merakla bölgedeki bekleyişlerini sürdürmeleri dikkati çekiyor.

Yoldaki araçların selin bulunduğu alandan hızlı bir şekilde uzaklaştırıldığı, zemin katların boşaltılması için vatandaşların uyarıldığının da yer aldığı görüntüde, çayın üzerindeki köprünün yıkılmadan önceki hali de görülüyor.

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