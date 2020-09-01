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ANKARA

Son dakika haberleri: Ali Babacan hastaneye kaldırıldı

Ali Babacan hastaneye kaldırıldı: Tedaviye hastanede devam edilecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve ailesi geçen hafta koronavirüs yakalanmıştı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Babacan, bugün sekizinci günleri olduğunu belirterek doktorunun tavsiyesi üzerine kendisinin tedavisine hastanede devam edileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Ali Babacan
Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 8 gün önce yakalandığı yeni tip koronavirüse ilişkin bilgiler paylaştı.

Belediye başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan açıkladı
GÜNDEM
Belediye başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan açıkladı

Virüse yakalanan eşi ve oğlunun iyileştiğini ve evde kontrol altında olduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

  • "Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım. Bir kez daha sizden Kovid-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."

Mahalleyi korkutan cenaze: Kaldırımları çamaşır sularıyla yıkadılar
FOTOĞRAF 8
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Kozan’da yalnız yaşayan Ebubekir Tatar, dün evinde ölü bulundu. Durumundan şüphelenen yetkililer koronavirüs tedbiri kapsamında Tatar’ı evinden vinçle çıkararak mezarlığa defnedilmesini sağladı.
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Üç gün önce öldüğü anlaşılan Tatar’ın ardından mahalle sakinlerini korona virüs paniği sardı. Mahallenin yetkililer tarafından dezenfekte edilmesine rağmen vatandaşların içi rahat etmedi.
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Mahalleli ölen şahsın korona virüs şüphesi taşıması ve çevrede oluşan dayanılmaz kokudan şikayetçi olunca, esnaf ve çevredeki ev sakinleri tarafından Arslanpaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Çalışkan öncülüğünde toplanıp çamaşır suyu ve temizlik ürünleri alarak mahallelinin ve ASKİ ekiplerinin yardımı ile kaldırımları ve yolları temizledi.
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Ebubekir Tartar’ı çok sevdiklerini ve vefatına üzüldüklerini kaydeden mahalle sakinleri cenazenin 3 gün evde kalması ile mahallede dayanılmaz bir koku olduğunu ifade ederek dün gelen ekiplerin korona virüs şüphesi olması üzerine cenazenin tedbirler kapsamında vinçle evden çıkarılarak defnedilmesinin mahallede büyük bir korku oluşturduğunu kaydetti.
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Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı.
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Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı.
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Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı.
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Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı.
Mahalleyi korkutan cenaze: Kaldırımları çamaşır sularıyla yıkadılar
Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'ın evinde ölü bulunduktan sonra koronavirüs şüphesi nedeniyle vinçle çıkarılarak mezarlığa defnedilmesinin ardından mahalle sakinleri Covid-19 paniği yaşadı. Koronavirüs korkusu yaşayan vatandaşlar mahalleyi çamaşır sularıyla yıkadı.

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