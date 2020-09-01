Son dakika haberleri: Ali Babacan hastaneye kaldırıldı
Ali Babacan hastaneye kaldırıldı: Tedaviye hastanede devam edilecek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve ailesi geçen hafta koronavirüs yakalanmıştı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Babacan, bugün sekizinci günleri olduğunu belirterek doktorunun tavsiyesi üzerine kendisinin tedavisine hastanede devam edileceğini belirtti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 8 gün önce yakalandığı yeni tip koronavirüse ilişkin bilgiler paylaştı.
Virüse yakalanan eşi ve oğlunun iyileştiğini ve evde kontrol altında olduklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:
"Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım. Bir kez daha sizden Kovid-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."