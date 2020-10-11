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Gündem Hataydaki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?
HATAY

Son dakika haberleri: Hatay'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?

Hatay'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?

Hatay'da cuma sabahı ormanlık alanda başlayan yangın, 3 ilçede yerleşim yerlerine sıçradı. Dün akşam kontrol altına alınan yangının ardından yürekleri dağlayan manzara, bugün havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle şu ana kadar 542 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Peki, Hatay'daki orman yangınında son durum ne? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi DHA
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı.
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; yürek burkan manzara ortaya çıktı.

Kentte 9 Ekim'de Belen ilçesinde saat 10.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle ilçedeki yerleşim yerine sıçradı. Burada bulunan İssume, Müftüler, Fatih ve Sarımazı mahallelerini etkileyen yangın daha sonra İskenderun ve Arsuz ilçesindeki birkaç mahalleye de zarar verdi.

  • Evleri yanan vatandaşlar ve risk bölgesinde oturan mahalle sakinleri güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken zarar gören bölgelerdeki hasar tespit çalışmaları dün akşam yangının kontrol altına alınmasıyla başladı. Dün bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve gereken tüm çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü kaydetti.

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı: Ortaya çıkan manzara yüreklerimizi dağladı
FOTOĞRAF 13
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Kentte 9 Ekim'de Belen ilçesinde saat 10.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle ilçedeki yerleşim yerine sıçradı.
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Burada bulunan İssume, Müftüler, Fatih ve Sarımazı mahallelerini etkileyen yangın daha sonra İskenderun ve Arsuz ilçesindeki birkaç mahalleye de zarar verdi.
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Evleri yanan vatandaşlar ve risk bölgesinde oturan mahalle sakinleri güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.
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Yangında can kaybı yaşanmazken zarar gören bölgelerdeki hasar tespit çalışmaları dün akşam yangının kontrol altına alınmasıyla başladı.
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Dün bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve gereken tüm çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü kaydetti.
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Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alevlerden zarar gören ev ve iş yerlerindeki manzara da gün yüzüne çıktı.
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Bazı vatandaşların otomobilleri tamamen küle dönerken, çocukların bisikletlerinin yanmış hali ise yürek burktu.
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Yangın sırasında bir anda alevlerle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Fatih Mahallesi sakini Mustafa Bilgili, büyük korku yaşadıklarını ve hızlıca evlerinden ayrıldıklarını söyledi.
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Kendi evinin zarar görmediğini ama birkaç komşusunun evinin yandığını dile getiren Bilgili, “Böyle bir korkuyu kimse yaşamasın. Biz canımızı zor kurtardık. Ciğerlerimiz yandı. Arabalarımızı, eşyalarımızı kaçırmaya çalıştık. Rüzgarın etkisi alevleri göklere çıkardı. Mahalleli kaçmaya başladı. Korkunç bir manzaraydı” diye konuştu.
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Kentte üç ilçede de yangın tamamen kontrol altına alınırken, soğutma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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Hatay'daki yangın kontrol altına alındı: Ortaya çıkan manzara yüreklerimizi dağladı
Hatay'ın belen ilçesinde cuma sabahı ormanlık alanda başlayıp, 3 ilçede yerleşim yerlerine sıçrayan ve dün akşam kontrol altına alınan yangının ardından yürek burkan görüntüler, bugün havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

‘ARABALARIMIZI, EŞYALARIMIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞTIK

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alevlerden zarar gören ev ve iş yerlerindeki manzara da gün yüzüne çıktı. Bazı vatandaşların otomobilleri tamamen küle dönerken, çocukların bisikletlerinin yanmış hali ise yürek burktu. Yangın sırasında bir anda alevlerle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Fatih Mahallesi sakini Mustafa Bilgili, büyük korku yaşadıklarını ve hızlıca evlerinden ayrıldıklarını söyledi. Kendi evinin zarar görmediğini ama birkaç komşusunun evinin yandığını dile getiren Bilgili, “Böyle bir korkuyu kimse yaşamasın. Biz canımızı zor kurtardık. Ciğerlerimiz yandı. Arabalarımızı, eşyalarımızı kaçırmaya çalıştık. Rüzgarın etkisi alevleri göklere çıkardı. Mahalleli kaçmaya başladı. Korkunç bir manzaraydı” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki yangına ilişkin önemli açıklama: Çok ciddi kasıt şüpheleri var
OYNAT 00:42
Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki yangına ilişkin önemli açıklama: Çok ciddi kasıt şüpheleri var
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, '(Hatay'daki orman yangını) 'Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında' ifadelerini kullandı.

Kentte üç ilçede de yangın tamamen kontrol altına alınırken, soğutma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Orman yangını büyüyor: Vatandaşın panik halinde alevlerden kaçışı kamerada
OYNAT 00:59
Orman yangını büyüyor: Vatandaşın panik halinde alevlerden kaçışı kamerada
Hatay'da dün çıkan ve halen devam eden iki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Belen ve Arsuz ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

"PROFESYONELCE BİR SABOTAJ"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yangınlara ilişkin “Üç ayrı noktada yangının aynı anda çıkması amatörce değil profesyonelce yapılmış bir sabotaj gibi geliyor. En azından ben öyle düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ormanları PKK yakıyor
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Ormanları PKK yakıyor

MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI

Sosyal medyaya yüklenen iki videoda Hatay'da geniş bir alanda etkisini sürdüren ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangının motolof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişi, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" ifadelerini kullandı.

Trabzon’un Akyazı mahallesinde korkutan yangın
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Trabzon’un Akyazı mahallesinde korkutan yangın

ŞU ANA KADAR 542 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD),Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle şu ana kadar 542 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

  • AFAD'ın Twitter hesabından, Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangına ilişkin açıklama yapıldı. AFAD ekiplerince şu ana kadar 542 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişi, kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildi. Bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makineleri görev yapıyor. Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İtfaiye, Sağlık, Jandarma ekipleri ile STK ve gönüllüler, söndürme çalışmalarına devam ediyor" denildi.

Bakan Pakdemirli: İki ildeki yangınlar da kontrol altında
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Bakan Pakdemirli: İki ildeki yangınlar da kontrol altında

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Hatay'daki yangında 542 kişi tahliye edildi
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