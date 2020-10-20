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Son dakika haberleri: İstanbul Silivri'de sünger fabrikasında yangın

İstanbul Silivri'de sünger fabrikasında yangın

Silivri'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
İtfaiye ekipleri, olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı sünger fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Silivri, Avcılar, Çatalca, Bakırköy, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrika çalışanları itfaiye ve jandarma ekiplerince binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 4 işçi ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DHA

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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