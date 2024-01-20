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İstanbul'da 4 katlı otoparkta yangın

İstanbul Üsküdar'da bulunan Kirazlıtepe Katlı Otoparkı'nda yangın çıktı. 4 katlı otoparktaki deqora çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı otoparkta söndürle çalışmaları sürüyor

14:24 - 20/01/2024 samedi
DHA
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

#İstanbul
#Üsküdar
#Otopark
il y a 19 heures
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