Gündem CHPli İBBden İstanbulkarta yüzde 100 zam
İSTANBUL

CHP'li İBB'den İstanbulkart'a yüzde 100 zam

Seçilmeden önce ulaşımı ucuzlatacağının sözünü veren Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, yine tepki çekecek bir karara imza attı. İstanbulkart'a yüzde 71, anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: İstanbulkarta ne kadar zam yapıldı? İstanbulkart ücretleri kaç para oldu?
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, su ve ulaşım konusunda verdiği vaatleri unuttu. Seçimden önce ulaşım ücretlerinin sembolik olacağını söyleyen İmamoğlu yönetiminde zamların ardı arkası kesilmedi. İstanbul'da yüksek oranda yapılan zamlar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken yeni bir zam haberi daha geldi.

YÜZDE 100 ZAM YAPTILAR

İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Buna göre, kişisel kart 35 TL’den 60 TL’ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı.

'ULAŞIM KESİNLİKLE UCUZLAYACAK'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden önce yaptığı açıklamada, İstanbul'da hane halkı giderlerinin en büyük paylardan birini ulaşım masraflarının oluşturduğunu söyleyerek, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak" vaadinde bulunmuştu.

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İstanbulkart ücretlerine zam! Öğrenci, tam, mavi kart ne kadar oldu?

EN PAHALI İL İSTANBUL OLDU

İstanbul, yapılan son zamlarla birlikte ulaşımda en pahalı il haline geldi. Öğrencilerin kullandığı aylık İstanbulkart'ın fiyatını kısa süreliğine 50 liraya düşüren yönetimin art arda aldığı zam kararlarıyla bu ücret 109 TL'ye kadar yükseldi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifini kabul etti. CHP'li İstanbul, 30 büyükşehir arasında ulaşım ücreti en yüksek olan büyükşehir belediyesi oldu. Tek bilet 7,67, aylık abonman 602 TL'ye çıktı.

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