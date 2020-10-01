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KARS

Son dakika haberleri: Kars’ta gözaltına alınan HDP’li meclis üyeleri görevden uzaklaştırıldı

Gözaltına alınan HDP’li 7 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Kars'ta düzenlenen terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan HDP'li 7 belediye meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi İHA
Kars'ta gözaltına alınanlar
Kars'ta gözaltına alınanlar

Kars’ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan HDP’li meclis üyeleri görevden uzaklaştırıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

  • Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Halkların Demokrat Partisi (HDP) Belediye Meclis Üyeleri Şevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci, Kaya Naki, Fahrettin Kaya, Ömer Albayrak ile İl Genel Meclis Üyesi Suat Bayhan, Kağızman İl Genel Meclis Üyesi Halil Kan, tedbiren geçici olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

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