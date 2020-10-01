Gözaltına alınan HDP’li 7 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Gündem

Bolu Valisi Ümit uyardı: Pozitif vakalar böyle artarsa yataklarımız yeterli gelmeyebilir

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte her gün pozitif vakaların çıktığını belirterek, "Bu pozitif vakalar böyle artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir" dedi. Kentte 116 kişi hakkında koronavirüs önlemleri kapsamında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Vali Ümit, 2 bin 729 kişiye de 2 milyon 456 bin TL para cezası kesildiğini açıkladı.