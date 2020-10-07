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SAMSUN

Son dakika haberleri: S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun’dan geçti

S-400’leri taşıyan ikinci konvoy da yola çıktı: Askeri TIR'lar Samsun’dan geçti

Dün ilk konvoyu Sinop'a giderken görüntülenen S-400'lerin ikinci konvoyu da yola çıktı. Konvoydaki TIR'lar Samsun'dan geçtiği sırada görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun’dan geçti.
S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun’dan geçti.

Türkiye’ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop’a götüren araçlar Samsun’dan geçişi sırasında görüntülendi.

İHA
S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun’dan geçti.

ANKARA'DAN YOLA ÇIKTI

  • Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sisteminin test için Sinop’a götürülen S-400’ü taşıyan askeri araçlar dün olduğu gibi bugün de Samsun’dan Sinop’a geçişi sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ait S-400’ler Samsun’dan geçerken görüntülenirken, polisin yol boyu güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

S-400'ler Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
OYNAT 01:10
S-400'ler Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait S-400'ler, Samsun'dan Sinop'a test atışları için gönderildi. Sinop havalimanı iniş kalkış trafiğine 6 Ekim'den 16 Ekim'e kadar kapatıldı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydetti.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400’ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.

İHA

İHA
S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun’dan geçti.

İHA

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