S-400’leri taşıyan ikinci konvoy da yola çıktı: Askeri TIR'lar Samsun’dan geçti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kanıtları BM’ye sunacağız, roketlerle sivilleri vurmak cinayettir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Kanıtları BM’ye sunacağız. Ermenistan savaş suçu işliyor. İşgalcilerle toprak sahibini eş tutuyorlar. Bizim şehrimizi balistik roketlerle ateşe tutması cinayettir" dedi. Aliyev, ayrıca "Trump ile temasım olmadı ancak üst düzey yetkilileriyle görüşüyoruz" dedi.