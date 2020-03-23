Gündem Kritik toplantı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor
ANKARA

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Mart koronavirüs açıklaması

Kritik toplantı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun koronavirüs ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere yaptığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yaptığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor. Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Test sonucu belli oldu

Test sonucu belli oldu

Dün itibarıyla kendini karantinaya almıştı.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​Bakan Albayrak'tan KDV ve Ba-Bs açıklaması.
Kapılarına kilit vuruldu

Kapılarına
kilit vuruldu

​Tarihi çarşı uzun süre sonra ilk kez kapatıldı.
Onaylamıyorum

Onaylamıyorum

Bakan Selçuk, EBA TV'de yayınlanan görüntülerle ilgili konuştu.
Mucize bitki!

Mucize bitki!

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
Hastalar yerlerde!

Hastalar yerlerde!

​Avrupa'nın sağlık sistemi çöktü.
Yıllar sonra <br>kapısını çaldılar

Yıllar sonra
kapısını çaldılar

12 milyon kişiye bulaşan hastalığın aşısını bulmuştu
Merkel oturacaktı!

Merkel oturacaktı!

​Doktorunda korona tespit edilince karantinaya alınmıştı...
Gözler saat 19.00'da

Gözler saat 19.00'da

Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri kritik toplantıya başladı.
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Salgın ne zaman bitecek?

Salgın ne zaman bitecek?

​Üç ihtimal var.
İki banka<br>daha katıldı

İki banka
daha katıldı

​Ziraat ve Vakıf Katılım da paket açıkladı.
Korku filmi gibi

Korku filmi gibi

​Dünya tarihi günler yaşıyor.
Görülmemiş vurgun!

Görülmemiş vurgun!

Koronavirüs test kiti satıp milyonlar kazandı
Virüslü kafa

Virüslü kafa

EBA TV'deki başörtülü öğretmenden rahatsız oldu.
Sevindiren yağış

Sevindiren yağış

#EvdeKal'mak için bir nedenimiz daha var.
Karantinadan kaçıyordu

Karantinadan kaçıyordu

​Taksim İlkyardım Hastanesi'nde hareketli anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.