Kritik toplantı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yaptığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor. Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun koronavirüs ile ilgili gelişmeleri görüşmek üzere yaptığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yaptığı toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor. Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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