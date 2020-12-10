Şanlıurfa'da üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi

Dünya

NATO ve Rus gemilerinden 10 yılın ardından ilk defa Pakistan sularında ortak tatbikat gerçekleştirecek. Rusya'nın Karadeniz'deki donanma komutanlığından yapılan açıklamada tatbikata 30'dan fazla ülkenin katılacağı bilgisine yer verilirken, "Tatbikata Pakistan, Rusya, Türkiye, ABD, Çin, Japonya, Endonezya ve Malezya donanmaları da iştirak edecek." denildi.