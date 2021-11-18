Gündem Türkiyeden Ege Denizi için Navtex yayımladı Semadirek ve Limni adaları için Lozan vurgusu
ANKARA

Türkiye'den Ege Denizi için Navtex yayımladı: Semadirek ve Limni adaları için Lozan vurgusu

Türkiye, Ege Denizi için NAVTEX bildirisi yayımladı. Bildiride Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği bildirildi.

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​Son Dakika Haberleri.. Türkiye, Ege Denizi için yeni bir Navtex bildirisi yayımladı.
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Türkiye'nin Ege Denizi için yayımladığı NAVTEX bildirisinde, Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı.

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