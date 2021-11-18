Türkiye'den Ege Denizi için Navtex yayımladı: Semadirek ve Limni adaları için Lozan vurgusu Türkiye, Ege Denizi için NAVTEX bildirisi yayımladı. Bildiride Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği bildirildi.

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