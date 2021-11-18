Türkiye'den Ege Denizi için Navtex yayımladı: Semadirek ve Limni adaları için Lozan vurgusu

Türkiye'nin Ege Denizi için yayımladığı NAVTEX bildirisinde, Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı.
Türkiye'nin Ege Denizi için yayımladığı NAVTEX bildirisinde, Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı.
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