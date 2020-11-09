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Gündem Yıldırım- 10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Son dakika haberleri: Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım- 10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan son dakika açıklamasında "Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi DHA
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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-10 operasyonu kapsamında Van'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

  • İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-10 operasyonu kapsamında, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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