Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde
2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
2 terörist daha etkisiz
Kıran Operasyonu kapsamında;
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Hakkari Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Kıran Operasyonu kapsamında;
Bakanlıktan yapılan açıklamada,Kıran Operasyonu kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Hakkari Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen operasyonda terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.