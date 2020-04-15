Hatay'da 4.7 ve 4.4 büyüklüğünde art arda deprem

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay’ın Yayladağı ilçesini açıklarında saat 10.40’ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Hatay’ın birçok ilçesinden hissedildi.
Depremin derinliği 24.99 km olarak açıklandı.
AFAD'ın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Geçmiş olsun Hatay.
Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Geçmiş olsun Hatay.
Yayladağ'da bir deprem daha
Yayladağı ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.18'de Yayladağı açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 36,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.