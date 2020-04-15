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HATAY

Son dakika: Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son depremler

Hatay'da 4.7 ve 4.4 büyüklüğünde art arda deprem

Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında saat 10.40'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem birçok ilçede de hissedildi. Yayladağı açıklarında saat 11.18'de de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Haber Merkezi AA DHA Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay’ın Yayladağı ilçesini açıklarında saat 10.40’ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Hatay’ın birçok ilçesinden hissedildi.

Depremin derinliği 24.99 km olarak açıklandı.

AFAD'ın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Hatay. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Yayladağ'da bir deprem daha

Yayladağı ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.18'de Yayladağı açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 36,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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