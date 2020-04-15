Son dakika: Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son depremler Hatay'da 4.7 ve 4.4 büyüklüğünde art arda deprem Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında saat 10.40'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem birçok ilçede de hissedildi. Yayladağı açıklarında saat 11.18'de de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Haber Merkezi 15 Nisan 2020, 11:33 Son Güncelleme: 15 Nisan 2020, 11:48 AA DHA Yeni Şafak