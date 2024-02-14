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Hatay'da hissedilen deprem korkuttu: AFAD duyurdu

Suriye Lazkiye'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Hatay'da da hissedildi. AFAD depremin derinliğinin 13.9 km olduğunu duyurdu.

Seren Som
Seren Som
12:19 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:27 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 11:56'da Lazkiye (Suriye) - [15.38 km] Yayladağı (Hatay) merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.




#Hatay
#Deprem
#Suriye
15 dakika önce
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