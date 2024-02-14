AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 11:56'da Lazkiye (Suriye) - [15.38 km] Yayladağı (Hatay) merkezli 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gençlere verilecek 150 bin TL’lik faizsiz kredi ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başlıyor. Başvurular yarın itibarıyla Aile Bakanlığı'nın belirleyeceği internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleşecek.
Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Muğla, İzmir ve Kahramanmaraş'ta meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları belli oldu. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Şanlıurfa da ağır hasar aldı. Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde afet konutları yükselirken, konutların bir kısmı tamamlandı. Şanlıurfa’da yapımı hızla devam eden 5.386 konutun ilk etabı olan 1.314 konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı kura çekilişiyle hak sahiplerine teslim edildi. Peki Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte AFAD hak sahipliği Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği Hatay’da 7 bin 275 deprem konutu, kura çekimiyle sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 ayda 75 bin konutun daha hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. İşte AFAD hak sahipliği Hatay deprem konutları kura sonuçları isim listesi.