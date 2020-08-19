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Gündem MSB açıkladı Irakın kuzeyinde 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Terör örgütü hedeflerine operasyon düzenlendi.
Terör örgütü hedeflerine operasyon düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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