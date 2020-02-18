Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/gTkkFyEiwG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2020