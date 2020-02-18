Gündem Irakın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği belirtildi.

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