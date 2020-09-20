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Gündem Irakın kuzeyindeki Avaşinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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