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Son Dakika: ​Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde iki askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde iki askerimiz şehit oldu

Irak kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde gerçekleşen araç kazasında olay yerinde bir askerimiz şehit düşerken iki askerimiz yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen bir askerimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında, bir asker şehit olurken, bir diğer asker de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde, 18 Kasım 2020 tarihinde, meydana gelen araç kazasında, bir kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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