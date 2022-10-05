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İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem: Van ve Hakkari'de de hissedildi

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Van ve Hakkari'de de hissedildi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika İranın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem: Deprem Van ve Hakkaride de hissedildi
Foto/arşiv

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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