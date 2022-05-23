İstanbul'da silah sesleri: Bir polis yaralandı

Fatih Beyazıt’ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı.
Olayda bir polis memuru yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Fatih Beyazıt’ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı.
Olayda bir polis memuru yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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