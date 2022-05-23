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İSTANBUL

İstanbul'da silah sesleri: Bir polis yaralandı

Fatih Beyazıt’ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda bir polis memuru yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
SON DAKİKA... İstanbul Beyazıtta silah sesleri: Bir polis yaralandı
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Fatih Beyazıt’ta polisle şüpheli şahıslar arasında silahlı çatışma yaşandı.

Olayda bir polis memuru yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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