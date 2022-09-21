İstanbul Beykoz'da korku dolu anlar: İki katlı ahşap binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Spor

Stefan Kuntz: Sakatlıklar olmasaydı kadroyu hiç değiştirmeyecektik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Öncelikle bu ligi bir kitap olarak görürsek, ilk 4 maç kitabın 1'inci bölümüydü. Mayıs-Haziran döneminde açıkladığımız kadroyu korumak istedik. Olabildiğince farklı oyuncuyu bir araya toplamak bence mantıklı bir şey değil. Amacımız, sahada otomatikleşmeyi sağlamak. 2'ncisi de takım ruhu. Şu anda kendini bulmuş, ilk 4 maçta birlikte rahat hareket eden bir oyuncu grubuna sahip olduk. Sebep bu. Sakatlıklar olmasaydı kadroyu hiç değiştirmeyecektik" dedi.