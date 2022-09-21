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İstanbul Beykoz'da korku dolu anlar: İki katlı ahşap binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı

İstanbul Beykoz’da bulunan 2 katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere yan tarafta bulunan binalara da sirayet ederken yangında, 2 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika... İstanbul Beykozda korku dolu anlar: İki katlı ahşap binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı
İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'daki yangın, Beykoz Merkez Mahallesi Panayır Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Beykoz'da ahşap bina alev alev yandı
OYNAT 00:29
Beykoz'da ahşap bina alev alev yandı
İstanbul Beykoz'da ahşap bina alev alev yandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ediyor.

İki katlı ahşap bina henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA

Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA


Polis olayla ilgili çalışma başlatırken ahşap bina küle döndü. Öte yandan olay yeri havadan dron ile görüntülendi.

DHA
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Beykoz'da korku dolu anlar

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