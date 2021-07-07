Gündem Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada
İSTANBUL

Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada!

İstanbul Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak bir kişiye çarptıktan sonra iş yerine girdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika İstanbul haberleri: Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada!
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde ilerleyen 17 yaşındaki M.B'nin kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen Yusuf Taşkın'a çarpıp, iş yerine girdi.

Çevredekiler, ağır yaralanan 63 yaşındaki Yusuf Taşkın'ın yardımına koştu. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Taşkın, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücü M.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen hafif ticari aracın yol kenarında yürüyen yayaya çarpıp iş yerine girdiği görülüyor.

Kaza sonrası hafif ticari araçtan 3 kişinin panik halinde indiği ve çevredekilerin yaralının yardımına kameraya koştuğu yansıyor. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada: Önce vatandaşa ardından dükkana çarptı
FOTOĞRAF 10
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Kaza, dün Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
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Cadde üzerinde ilerleyen 17 yaşındaki M.B'nin kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen Yusuf Taşkın'a çarpıp, iş yerine girdi.
Title
Çevredekiler, ağır yaralanan 63 yaşındaki Yusuf Taşkın'ın yardımına koştu. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Taşkın, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Title
Kazaya karışan sürücü M.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Title
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Title
Görüntülerde, hızla gelen hafif ticari aracın yol kenarında yürüyen yayaya çarpıp iş yerine girdiği görülüyor.
Title
Kaza sonrası hafif ticari araçtan 3 kişinin panik halinde indiği ve çevredekilerin yaralının yardımına kameraya koştuğu yansıyor.
Title
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
Title
Title
Ehliyetsiz sürücü dehşeti kamerada: Önce vatandaşa ardından dükkana çarptı
İstanbul Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak bir kişiye çarptıktan sonra iş yerine girdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.


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Ehliyetsiz sürücüdehşeti kamerada

Ehliyetsiz sürücü
dehşeti kamerada

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