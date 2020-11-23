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Gündem İstanbulda yasakların ardından trafik yoğunluğu yüzde 40ı aştı
İSTANBUL

Son dakika İstanbul haberleri: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 40’ı aştı: İstanbul'da yol durumu

İstanbul’da yasakların ardından trafik yoğunluğu yüzde 40’ı aştı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sabah 05.00'te biten yasakların ardından işe gitmek isteyen İstanbullular yoğun bir trafik oluşturdu. İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 40’ı aştı.
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 40’ı aştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul’da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İHA
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 40’ı aştı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
FOTOĞRAF 13
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İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'te sona erdi.
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Bu kapsamda her mevsim kalabalık olan, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez durağı olan İstanbul'da kısıtlamanın bitmesiyle günlük hayat akışı olağan seyrine geldi.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 05.00 itibarıyla trafik akışı başlarken taksi ve işçi servislerinin de yola çıktığı gözlendi.
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Her zaman kalabalığıyla ünlü İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nın tenhalığı dikkati çekerken çok az sayıda kişinin dışarda olduğu, bazı iş yeri sahiplerinin de yeni gün için hazırlık yaptığı görüldü.
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Kısıtlamanın sonra ermesiyle birlikte Galata Köprüsü üzerine gelen balıkçılar da oltalarını Marmara Denizi'ne salladı.
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Öte yandan kısıtlama süresince İBB Trafik verilerine göre yüzde 2'lerde olan trafik yoğunluğu kısıtlamanın sona ermesiyle saat 06.17 itibarıyla yüzde 8'e ulaştı.
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Title
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da yaşayanlar için, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından hayat normale döndü.


KÖPRÜDE İKİ YÖNLÜ TRAFİK OLUŞTU

  • İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 05.00 itibariyle sona ermesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 40’ı gördü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA
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