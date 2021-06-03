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İSTANBUL

İstanbul’da hareketli dakikalar: Önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı

Bakırköy Ataköy’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü iki polis otosuna çarptıktan sonra E-5’te bariyerlere çarparak durabildi. 160 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü önce hastaneye oradan da polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Son dakika İstanbul haberleri: Önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı
’Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı

Olay saat 02.30’da Bakırköy Ataköy’de yaşanmaya başladı. Edinilen bilgiye göre uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan Z.A. idaresindeki 34 HP 0816 plakalı otomobil uygulama noktasından kaçmaya başladı. Ataköy’den kaçmaya başlayan alkollü sürücü, Bahçelievler idaresine girdi.

’Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı
’Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı

Kovalamaca 45 dakika sürdü

Kaçan şahsın idarelerine girdiği bilgisini alan Bahçelievler Polisi, şahsı yakalamak için çalışmalara başladı. Ardına takılan polisleri atlatmayı başaran sürücü, E-5 karayolu Avcılar istikametine doğru seyir etmeye başladı. 45 dakika süren kovalamacada alkollü sürücü kullandığı otomobille iki polis aracına çarptı.

Polis aracına çarptıktan sonra bariyerlere giren sürücü Bahçelievler Çobançeşme Kavşağında yakalandı.

’Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı
’Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı

İki polis arabasına da zarar verdi

Sürücü Z.A. daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri otomobilde uzun süre arama yaptı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken gözaltına alınan sürücü hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

’Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı
’Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü önce polis araçlarına sonra bariyerlere çarpınca yakalandı

Hatalı sollama faciaya yol açtı: Dördü ağır altı yaralı var
FOTOĞRAF 12
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Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır- Bismil karayolunun 32'nci kilometresi Yuvacık mevkiinde meydana geldi.
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Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, Bismil yönüne giden 34 BFD 453 plakalı otomobil, iddiaya göre önündeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen 34 BAL 563 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
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Kaza sonucu her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
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İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Bismil ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapatılan karayolu, otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hatalı sollama faciaya yol açtı: Dördü ağır altı yaralı var
Diyarbakır'da, hatalı sollama yapan otomobilin sürücüsü, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.


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