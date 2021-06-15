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İSTANBUL

İstanbul Sancaktepe’de mahalleliyi sokağa döken yangın

İstanbul Sancaktepe’de bulunan bir palet deposunda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramaması için İtfaiye ekipleri yoğun çalışma sarf ederken, içerisinde mutfak tüplerinin bulunduğu palet deposunda art arda patlamalar da meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Son dakika İstanbul haberleri: Sancaktepedeki yangın mahalleliyi sokağa döktü
Sancaktepe’de bulunan bir palet deposun alevlere teslim oldu.

Yangın, 02.45 sıralarında Sancaktepe Hilal Mahallesi Şehit Abdurrahman Gazi Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 1000 m2 alan içinde bulunan palet deposunda çıktı.

İçerisinde mutfak tüplerinin bulunduğu palet deposunda art arda patlamalar oldu. Palet deposundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Palet deposunun yanında bulunan bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Sancaktepe’de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Sancaktepe’de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü

Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken Sancaktepe, Sultanbeyli, Dudullu ve Ataşehir’den olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Depoda büyük hasar meydana gelirken polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Çevre ilçelerden yangına müdahale için destek ekipler geldi.
Çevre ilçelerden yangına müdahale için destek ekipler geldi.
Çıkan yangında palet deposunda bulunan tüpler peş peşe patladı mahalle sakinleri sokağa döküldü

Görgü tanığı Furkan Şimşek, “ Önce bir patlama sesi geldi. Balkondan dışarı baktım. Ortada küçük bir yangın vardı. Birden bir patlama daha oldu. Alevler çatıya yükseldi. Sonrasında bütün çatı yanmaya başladı. Sonrasında yangın yayıldı. Hurdacı burası içinde her türlü şey var. İçerde kalan birileri yok ilk başta ondan şüphelendim hemen itfaiyeye aradım” dedi.

Dudullu ve Ataşehir’den olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Dudullu ve Ataşehir’den olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: Polisi görünce damdan atlayıp kaçmak istediler
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: Polisi görünce damdan atlayıp kaçmak istediler
Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda sırasında oturduğu eve baskın yapıldığı fark eden 2 şüpheli bir bahçeye atlayarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat ve Narkotik polisi şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı.

Açtıkları pankart bile okunamadı: 15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar
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Mart ayından bu yana Marmara Denizi ekosistemi için yıkıcı sonuçlar doğuran deniz salyasının yayılımı devam ederken, en çok su altındaki canlıların etkilendiği biliniyor. Balık yuvalarının yanında, mercan tarlalarının üzerini sararak çözünmüş oksijeni azaltan deniz salyası için harekete geçilmesini isteyen dalgıçlar, su altında pankartlı eylem yaptı.
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Doğal alanların ve denizlerimizin korunması için su altında çeşitli etkinlikler düzenleyen Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyeleri, her dalışta kendilerine eşlik eden balıkların yerini deniz salyasının aldığını belirtti.
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Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde toplanan gönüllüler, 15 metre derinliğe dalarak, su altında ‘Marmara Nefes Alsın’ pankartı açtı. Dalgıçların açtığı pankart, müsilaj yoğunluğu sebebiyle güçlükle okunabildi.
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“Suyun altındaki yok oluşu en net biz görüyoruz” <br> <br> Müsilaj yığınlarının suyun altında kütleler halinde hareket ettiğini belirten Metin Karadağ, dalgıçların birbirini görmekte bile güçlük çektiğini ve her zaman görülen balıklara rastlayamamanın verdiği üzüntüyle satha çıktıklarını belirtti.
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Karadağ, “Yaklaşık 35 yıldır Marmara’da dalış yapıyorum. Müsilaj bu mevsimlerde özellikle Marmara’nın doğal koşuludur ama son derece seyrek olup, son derece çabuk yok olan bir şeydi. Ben hayatımda bu kadar kötü bir su altı, bu kadar kötü bir görüşle dalış hiç yapmadım. Artık bütün siyasi, ekonomik kaygılardan uzaklaşıp. Marmara nefes alsın diye hep birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum...
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Birbirimizi bulamadık çünkü pankartımızdaki yazı okunmayacak kadar bulanık bir su karşıladı bize. Yetkililer hemen harekete geçmeli, hiçbir kaygı gütmeden tüm güçlerini Marmara için birleştirmeli. Suyun altındaki yok oluşu en net biz dalgıçlar görüyoruz. Dalışlarımızda bize eşlik eden balıkların hiçbiri artık yok. Bu kadar hoyrat davrandığımız Marmara Denizi’ni geri döndürülemez oranda kaybediyoruz” dedi.
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“Marmara’da yaşananlara kayıtsız kalamayız” <br> <br> Öte yandan, Kekova Mavi Dalış Merkezi gönüllü dalgıçları da Akdeniz’in berrak sularında pankart açarak müsilaj yoğunluğu için harekete geçilmesini istedi.
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Turgay Kurt rehberliğinde 12 metre derinlikte ‘Denizlerimiz Nefes Alsın’ pankartı açan Damla Atak, “Dalgıçlar suyun altındaki canlılığı çok iyi bildikleri için yok oluşu en kolay fark ederler. Dalgıçlar olarak Marmara’da yaşananlara kayıtsız kalamayız. Tüm denizlerimiz birbirine bağlı ve birbirinden etkilenecek kadar hassas. Şimdi Marmara Denizi için bir şeyler yapmazsak yarın tüm denizlerimizde benzer sorunlar yaşayabiliriz” diye konuştu.
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15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar
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15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar
Title
15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar
Title
15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar
Açtıkları pankart bile okunamadı: 15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar
Marmara Denizi'nde büyük çevre felaketine yol açan deniz salyasının yıkıcı etkisini göstererek harekete geçilmesini isteyen dalgıçlar, su altında 'Marmara Nefes Alsın' pankartı açtı. Dalgıçların açtığı pankartla su altındaki kirliliğe dikkat çekildi.


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