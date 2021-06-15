İstanbul Sancaktepe’de mahalleliyi sokağa döken yangın

Yangın, 02.45 sıralarında Sancaktepe Hilal Mahallesi Şehit Abdurrahman Gazi Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 1000 m2 alan içinde bulunan palet deposunda çıktı.

İçerisinde mutfak tüplerinin bulunduğu palet deposunda art arda patlamalar oldu. Palet deposundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Palet deposunun yanında bulunan bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Sancaktepe’de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü

Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken Sancaktepe, Sultanbeyli, Dudullu ve Ataşehir’den olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Depoda büyük hasar meydana gelirken polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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Çevre ilçelerden yangına müdahale için destek ekipler geldi.

Çıkan yangında palet deposunda bulunan tüpler peş peşe patladı mahalle sakinleri sokağa döküldü

Görgü tanığı Furkan Şimşek, “ Önce bir patlama sesi geldi. Balkondan dışarı baktım. Ortada küçük bir yangın vardı. Birden bir patlama daha oldu. Alevler çatıya yükseldi. Sonrasında bütün çatı yanmaya başladı. Sonrasında yangın yayıldı. Hurdacı burası içinde her türlü şey var. İçerde kalan birileri yok ilk başta ondan şüphelendim hemen itfaiyeye aradım” dedi.

Dudullu ve Ataşehir’den olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

FOTOĞRAF 11 Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alan özel harekat timleri ardından koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi. İçeri giren özel harekat polisleri şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. “Polisin baskınını gören 2 şüpheli şahıs damdan atlayıp kaçmak isterken yakalandı” Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler ile özel harekat timlerinin evine baskın düzenlendiği gören 2 kişi damdan bahçeye atladı. Bunun üzerine narkotik polisi ve özel harekat polisi şüphelinin kaçtığı bahçeye bir iş yerinden gizli giriş olduğunu fark etti. Gizli girişten geçen polisler 2 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Adana'da uyuşturucu operasyonu: Polisi görünce damdan atlayıp kaçmak istediler Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda sırasında oturduğu eve baskın yapıldığı fark eden 2 şüpheli bir bahçeye atlayarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat ve Narkotik polisi şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı. BiP'te paylaş

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