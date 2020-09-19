Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Polisle hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca Taksiye çarpınca yakalandı
İSTANBUL

Son dakika İstanbul haberleri: Şişli'de polisle hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca

Polisle hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca: Taksiye çarpınca yakalandı!

İstanbul Şişli'de çaldıkları motosiklet ile gezen iki hırsız polis tarafından durdurulmak istenince kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalama sonucunda çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan hırsızlar bir taksiye çarptı. Kaza sonrası şüphelilerden biri yaralı olarak yakalanırken diğeri ise kaçmayı başardı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Taksiye çarpan motosikletteki şüphelilerden biri yakalandı.
Taksiye çarpan motosikletteki şüphelilerden biri yakalandı.

Olay, Kurtuluş Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, üzerinde 2 kişi bulunan seyir halindeki 34 EG 3272 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen şüpheliler kaçmaya başladı.

TAKSİYE ÇARPTI

Bunun üzerine, polis ve motosiklette bulunanlar şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında motosiklet, Kurtuluş Caddesi ile Akağalar Caddesi'nin kesiştiği noktada Çetin Sarıdoğan idaresindeki 34 TBD 06 plakalı taksiye çarptı.

İstanbul'da helikopter destekli denetim: Aranan 570 kişi yakalandı
GÜNDEM
İstanbul'da helikopter destekli denetim: Aranan 570 kişi yakalandı

Kayan motosiklet ise caddedeki seyyar köftecide yemek yiyen 1 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi savrularak yer düşerken, kayan motosiklet ise caddedeki seyyar köftecide yemek yiyen 1 kişiye çarptı.

YARALI OLARAK YAKALANDI

Kazada motosikletten düşen bir kişi ile kazan motosikletin çarptığı kişi yaralandı. Polis ekipleri, yaralı olarak yakalanan şüpheliyi kelepçelerken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden biri ise olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerden biri yakalanarak kelepçelendi.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Öte yandan, polisin incelemelerinde motosikletin çalıntı olduğu, yakalanan şüphelinin ise hırsızlıktan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Çalıntı motosiklet çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerden biri yakalanarak kelepçelendi.
  • Olayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Çetin Sarıdoğan, "Ben yokuştan yukarı çıkarken motorlular kaçıyordu. Bana vurdular. Biri kaçtı" dedi.

İstanbul Şişli'de polisle hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca
FOTOĞRAF 16
Title
Olay, Kurtuluş Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.
Title
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, üzerinde 2 kişi bulunan seyir halindeki 34 EG 3272 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen şüpheliler kaçmaya başladı.
Title
Bunun üzerine, polis ve motosiklette bulunanlar şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.
Title
Kovalamaca sırasında motosiklet, Kurtuluş Caddesi ile Akağalar Caddesi'nin kesiştiği noktada Çetin Sarıdoğan idaresindeki 34 TBD 06 plakalı taksiye çarptı.
Title
Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi savrularak yer düşerken, kayan motosiklet ise caddedeki seyyar köftecide yemek yiyen 1 kişiye çarptı.
Title
Kazada motosikletten düşen bir kişi ile kazan motosikletin çarptığı kişi yaralandı.
Title
Polis ekipleri, yaralı olarak yakalanan şüpheliyi kelepçelerken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden biri ise olay yerinden kaçtı.
Title
Öte yandan, polisin incelemelerinde motosikletin çalıntı olduğu, yakalanan şüphelinin ise hırsızlıktan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Çalıntı motosiklet çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Title
Olayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Çetin Sarıdoğan, Ben yokuştan yukarı çıkarken motorlular kaçıyordu. Bana vurdular. Biri kaçtı dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul Şişli'de polisle hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca
İstanbul Şişli'de çaldıkları motosiklet ile gezen iki hırsız polis tarafından durdurulmak istenince kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalama sonucunda çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan hırsızlar bir taksiye çarptı. Kaza sonrası şüphelilerden biri yaralı olarak yakalanırken diğeri ise kaçmayı başardı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Suriye'den alıp Kıbrıs’a götürüyordu: İki bottan 30 kişi çıktı!
FOTOĞRAF 7
Title
Suriye’den Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen 30 düzensiz göçmeni taşıyan botun kaptanı insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
Title
Dün akşam saat 20:00 sıralarında Gazipaşa balıkçı barınağında bulunan balıkçılardan denizde uzakta hızla hareket eden ışık gördükleri ve karada ormanlık alan içerisinde sesler geldiği ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Title
Kara aracı ve denizden kontrol aracı Gazipaşa balıkçı barınağına sevk edildi.
Title
“HASANCAN 1” ve “MİMİ”adlı kıçtan takma motorlu şişme botlar Gazipaşa balıkçı barınağına getirildi. Botu kullanan ve gözaltına alınan Muharrem Ç., Göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Title
Biri çocuk, 4’ü kadın toplam 30 mültecinin, Suriye’nin İdlib şehrinden yola çıktığı, yasa dışı şekilde Kıbrıs’a geçiş yapmak istedikleri anlaşıldı.
Title
Kıbrıs’a iş bulma ümidiyle geçmek istediklerini belirten düzensiz göçmenler, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Gazi Spor Salonunda geceyi geçiren göçmenler, ifadeleri alındıktan sonra Göz İdaresi Başkanlığına teslim edilecek.
Title
Suriye'den alıp Kıbrıs’a götürüyordu: İki bottan 30 kişi çıktı!
Antalya'da Gazipaşa balıkçı barınağı açıklarında iki bot içerisinde toplam 30 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Suriye'den yola çıkıp Kıbrıs'a iş bulma ümidiyle giden göçmenler Göz İdaresi Başkanlığına teslim edilecek. Göçmenleri Kıbrıs'a götürmeye çalışan insan taciri ise tutuklandı.
Abone Ol Google News
Hem işinihem de tazminatı kaybetti

Hem işini
hem de tazminatı kaybetti

​Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar.
16 ili birleştirdi

16 ili birleştirdi

​Stratejik konumdaki köprüde son montaj yapıldı.
Sıcaklıklar düşüyor

Sıcaklıklar düşüyor

Meteorolojiden çok sayıda il için sağanak uyarısı.
Bu da denizdeki<br>koronavirüs!

Bu da denizdeki
koronavirüs!

Virüs nedeniyle yaşamlarını hızla kaybediyorlar.

​Bayern Münih sezonun açılış maçında 8 attı.
Polisten kaçamadı

Polisten kaçamadı

İstanbul Şişli'de nefes kesen kovalamaca..
İki bottan<br>30 kişi çıktı!

İki bottan
30 kişi çıktı!

​Suriye'den alıp Kıbrıs'a götürüyordu.
Aranan<br>570 kişi yakalandı

Aranan
570 kişi yakalandı

İstanbul'da helikopter destekli dev denetim..
Mecburen işi sıkı tutacağız

Mecburen işi sıkı tutacağız

​Artan vaka sayılarını hatırlatarak uyarıda bulundu.
Ölen bebeğini denize bıraktı

Ölen bebeğini denize bıraktı

​Bir anne için en büyük acı...
Boyun da<br>gücün de yetmez!

Boyun da
gücün de yetmez!

​Hulusi Akar, Macron'a sert çıktı.
CHP nöbet<br>tutmamızı istemiyor

CHP nöbet
tutmamızı istemiyor

​Evlat nöbetindeki aileler, HDP'yi ziyaret eden CHP'lilere tepkili.
Bakanlık takipte

Bakanlık takipte

​Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı peşini bırakmıyor.
Haçlı tahrik

Haçlı tahrik

​Türkiye'den görülecek şekilde ışıklandırıldı.
Kendinize gelin

Kendinize gelin

​İsrail'le normalleşmek isteyen ülkelere Hamas'tan çağrı.
Prens'in gizli anlaşması

Prens'in gizli anlaşması

​Veliaht Prens'in üstün İsrail hizmetleri.
Ferrari'yi pazar tezgahı yaptı

Ferrari'yi pazar tezgahı yaptı

​Vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.