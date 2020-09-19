Polisle hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca: Taksiye çarpınca yakalandı!

Olay, Kurtuluş Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, üzerinde 2 kişi bulunan seyir halindeki 34 EG 3272 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen şüpheliler kaçmaya başladı.

TAKSİYE ÇARPTI

Bunun üzerine, polis ve motosiklette bulunanlar şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında motosiklet, Kurtuluş Caddesi ile Akağalar Caddesi'nin kesiştiği noktada Çetin Sarıdoğan idaresindeki 34 TBD 06 plakalı taksiye çarptı.

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Kayan motosiklet ise caddedeki seyyar köftecide yemek yiyen 1 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi savrularak yer düşerken, kayan motosiklet ise caddedeki seyyar köftecide yemek yiyen 1 kişiye çarptı.

YARALI OLARAK YAKALANDI

Kazada motosikletten düşen bir kişi ile kazan motosikletin çarptığı kişi yaralandı. Polis ekipleri, yaralı olarak yakalanan şüpheliyi kelepçelerken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden biri ise olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerden biri yakalanarak kelepçelendi.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Öte yandan, polisin incelemelerinde motosikletin çalıntı olduğu, yakalanan şüphelinin ise hırsızlıktan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Çalıntı motosiklet çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerden biri yakalanarak kelepçelendi.



Olayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Çetin Sarıdoğan, "Ben yokuştan yukarı çıkarken motorlular kaçıyordu. Bana vurdular. Biri kaçtı" dedi.

FOTOĞRAF 16 Olay, Kurtuluş Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, üzerinde 2 kişi bulunan seyir halindeki 34 EG 3272 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen şüpheliler kaçmaya başladı. Bunun üzerine, polis ve motosiklette bulunanlar şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında motosiklet, Kurtuluş Caddesi ile Akağalar Caddesi'nin kesiştiği noktada Çetin Sarıdoğan idaresindeki 34 TBD 06 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi savrularak yer düşerken, kayan motosiklet ise caddedeki seyyar köftecide yemek yiyen 1 kişiye çarptı. Kazada motosikletten düşen bir kişi ile kazan motosikletin çarptığı kişi yaralandı. Polis ekipleri, yaralı olarak yakalanan şüpheliyi kelepçelerken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden biri ise olay yerinden kaçtı. Öte yandan, polisin incelemelerinde motosikletin çalıntı olduğu, yakalanan şüphelinin ise hırsızlıktan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Çalıntı motosiklet çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Çetin Sarıdoğan, Ben yokuştan yukarı çıkarken motorlular kaçıyordu. Bana vurdular. Biri kaçtı dedi. İstanbul Şişli'de polisle hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca İstanbul Şişli'de çaldıkları motosiklet ile gezen iki hırsız polis tarafından durdurulmak istenince kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalama sonucunda çalıntı motosikletle kaçmaya çalışan hırsızlar bir taksiye çarptı. Kaza sonrası şüphelilerden biri yaralı olarak yakalanırken diğeri ise kaçmayı başardı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. BiP'te paylaş

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