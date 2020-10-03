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İSTANBUL

Son Dakika: İstanbul Kartal'daki Aydos ormanında yangın çıktı!

Aydos ormanında yangın çıktı

İstanbul’un ciğerlerinden olan Aydos Ormanının Kartal ilçesi sınırlarında yer alan kısmı sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Haber Merkezi İHA DHA
Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Anadolu yakasının en büyük ormanlık alanlarından birisi olan Aydos Ormanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sabaha karşı yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi müdahale etti.

DHA

  • Yaklaşık beş dönüm ormanlık alan alev alev yandı. Yangının fark edilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken polis ekipleriorman giriş ve çıkışını sivil araçlara kapattı.

Olası bir sabotaj ihtimali değerlendiriliyor

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de hızla sevk edildiği yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İstanbul’un bir çok noktasından da görülen alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri ise olası bir sabotaj ihtimalini değerlendiriyor. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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