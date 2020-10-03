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İSTANBUL

Son Dakika: İstanbul Kartal'daki Aydos ormanlarında yangın çıktı!

Aydos ormanlarında yangın çıktı

Kartal'daki Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA
  • Yangın kısa sürede geniş bir alan yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


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