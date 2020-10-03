Aydos ormanlarında yangın çıktı

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Libya için Berlin zirvesi: Yunanistan yine davet edilmedi

Libya’da normalleşmenin sağlanması ve silahların susması için 2’nci Berlin zirvesi sanal ortamda yapılacak. 5 Ekim’de gerçekleşecek olan zirveye Türkiye dahil 10 ülkeden temsilci katılacak.