İstanbul Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi: Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da Pendik seferini yapan tren, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren (YHT)'e çarptı.

Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı belirtilirken düşen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi.

DHA

TCDD'den yapılan açıklamada, "Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır" denildi.

DHA

İstanbul Valiliğinden açıklama: 7 kişi yaralandı

İstanbul Valiliği tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün saat 08.45’te Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni, Tuzla Tersane İstasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulunmuştur. Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen (7) yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, durdurulan seferlerin tekrar başlatılması için çalışmalar devam etmektedir. Konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

REKLAM

DHA

DHA