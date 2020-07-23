İstanbul'da 10 ilçede DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Teknoloji

Fransa'da sosyal medya kanunu: Suç teşkil eden içerik bir saat içerisinde kaldırılıyor

Türkiye'de oluşturulmaya çalışan sosyal medya kanunu için Almanya modeli örnek alındı. Almanya modelinin yanı sıra bu yıl içinde Fransa'da yürürlüğe giren sosyal medya yasası da dikkat çekiyor. Suç teşkil eden paylaşımların 48 ile 24 saat arasında kaldırılmasını uygun gören sosyal medya yasalarına göre Fransa'da terörist eylemleri teşvik etmesi veya pedofili içermesi halinde bu süre bir saat ile sınırlı tutuluyor. Peki, Fransa modeli sosyal medya kanununda başka neler var?