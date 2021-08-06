Gündem İstanbulda 22 adrese şafak vakti uyuşturucu baskını
İSTANBUL

İstanbul'da 22 adrese şafak vakti uyuşturucu baskını

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Son dakika İstanbulda 22 adrese şafak vakti uyuşturucu baskını
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00'da Üsküdar'da sokakta uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 22 şüpheliye yönelik 22 adrese operasyon düzenledi.

DHA

Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona polis özel harekat, narkotik polisi ve ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polisler de destek verdi.

DHA

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Kocaman Sokak'ta bulunan bir gecekondu ve Selamsız Mahallesi Hazan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katındaki daireye düzenlenen baskında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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