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İstanbul'da rüşvet ve şantaj operasyonu: Borsacı Nihat Özçelik'inde bulunduğu sekiz kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet ve şantaj başta olmak üzere çok sayıda suça yönelik başlattığı soruşturma kapsamında aralarında borsacı Nihat Özçelik'inde bulunduğu sekiz kişi gözaltına alındı. 

16:11 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 16:21 - 26/12/2023 Salı
DHA
Aralarında borsacı Nihat Özçelik'inde bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı
Aralarında borsacı Nihat Özçelik'inde bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Rüşvet, şantaj, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmî belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma" suçlarından  yürütülen soruşturma kapsamında aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Nihat Özçelik


Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız uzun namlulu silah, iki adet çelik yelek ve dijital materyallere el konuldu. Savcılık, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığını da bildirdi. 




#Nihat Özçelik
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Borsa operasyonu
1 saat önce
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