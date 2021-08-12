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İSTANBUL

İstanbul'un sekiz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 22 gözaltı var

İstanbul'un 8 ilçesinde şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 28 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Son dakika İstanbulda sekiz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
8 ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00'da 8 ilçede önceden belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
8 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 22 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

8 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
8 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyona, özel harekât polis, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi.

8 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
8 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Öte yandan, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cemiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katına ve Şişli Kuştepe Mahallesi Hudud Sokak'ta bulunan bir gecekondu olmak üzere 2 ayrı adrese baskın düzenledi.

8 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
DHA
8 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Baskınlarda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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