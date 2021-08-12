İstanbul'un sekiz ilçesinde uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 22 gözaltı var İstanbul'un 8 ilçesinde şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 28 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2021, 08:09 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2021, 08:46 AA