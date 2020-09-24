Polisten kaçarken camdan attılar: Poşetten 2.5 kilo bonzai çıktı

İzmir'in Buca ilçesi tarihi su kemerleri yakınında saat 04.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 35 AV 1962 plakalı otomobili durdurdu.

Polis memuru, 'Annemi hastaneye götürüyorum' diyen otomobil sürücüsüne aracı yolun sağına çekmesini söyledi. Ancak sürücü, hızla yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında, otomobilden siyah poşetler atıldı.

İzmir'de polis kontrolünden kaçan otomobil, 15 kilometrelik kovalamaca sonucu durduruldu

Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil, Ankara Caddesi'nde durduruldu.

FOTOĞRAF 11 İstanbul’da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Eşzamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu tespit edilen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda FETÖ terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Ümraniye, Namık Kemal mahallesinde belirlenen bir adrese yapılan operasyonda FETÖ terör örgütünün haberleşme uygulaması olan ByLock kullandığı tespit edilen E. D. Gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 27 adrese yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlenirken çok sayıda kişi de gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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Otomobildeki 2 kişi ile kovalamaca sırasında polis ekiplerini başka bir otomobille takip eden bir şüpheli gözaltına aldı.

İzmir'de polis kontrolünden kaçan otomobil, 15 kilometrelik kovalamaca sonucu durduruldu

2.5 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Arkadan gelen araçtaki şüphelinin ifadesinde, işten çıktığını ve tesadüfen polisin takip ettiği otomobilde karısını gördüğünü söylediği belirtildi. Otomobilden atılan siyah poşetlerde yapılan kontrollerde yaklaşık 2.5 kiloya yakın bonzai olduğu tahmin edilen uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1'i kadın, 3 şüpheli sorgulanmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.