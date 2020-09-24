Son dakika İzmir haberleri: Polisten kaçarken aracın camından atılan poşetten 2.5 kilo bonzai çıktı
Polisten kaçarken camdan attılar: Poşetten 2.5 kilo bonzai çıktı
İzmir'de, polis kontrolünden kaçan otomobil uzun süre kovalamaca sonrası yakalanırken, araç içerisinden takip sırasında atılan poşetten ise 2.5 kilo uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan 1'i kadın, 3 şüpheli sorgulanmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İzmir'in Buca ilçesi tarihi su kemerleri yakınında saat 04.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 35 AV 1962 plakalı otomobili durdurdu.
Polis memuru, 'Annemi hastaneye götürüyorum' diyen otomobil sürücüsüne aracı yolun sağına çekmesini söyledi. Ancak sürücü, hızla yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamaca sırasında, otomobilden siyah poşetler atıldı.
Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil, Ankara Caddesi'nde durduruldu.
Otomobildeki 2 kişi ile kovalamaca sırasında polis ekiplerini başka bir otomobille takip eden bir şüpheli gözaltına aldı.
2.5 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ
Arkadan gelen araçtaki şüphelinin ifadesinde, işten çıktığını ve tesadüfen polisin takip ettiği otomobilde karısını gördüğünü söylediği belirtildi. Otomobilden atılan siyah poşetlerde yapılan kontrollerde yaklaşık 2.5 kiloya yakın bonzai olduğu tahmin edilen uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1'i kadın, 3 şüpheli sorgulanmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.