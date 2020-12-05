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Gündem Yunanlıların ittiği 44 göçmeni Türk ekipler kurtardı
İZMİR

Son dakika İzmir haberleri: Yunanlıların ittiği 44 göçmeni Türk ekipler kurtardı

Yunanlıların ittiği 44 göçmeni Türk ekipler kurtardı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği bilgisini alarak harekete geçen Sahil Güvenlik Botu 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Haber Merkezi İHA
İzmir’de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir’de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 3 Aralık saat 08.00’da, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edinildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Ayrıca 4 Aralık saat 06.00’da, Dikili ilçesi Bademli açıklarında 2 adet can salları içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği bilgisini alarak harekete geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından 19 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.

  • Karaya çıkartılan 44 düzensiz göçmen sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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