FETÖ'ye 47 ilde dev operasyon: TSK yapılanmasına yönelik 229 gözaltı kararı var

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Yerli ve milli saflarımız güçlendikçe küresel etkinliğimiz de güçlenecektir

Gine’de, Albayrak Grubu tarafından hayata geçirilecek olan büyük tarım projesi için, farklı ekipmanlarla donatılan 50 traktör, ülkenin tarımsal kalkınması ve kendi kendine yetebilir hale gelmesi için deniz yoluyla Gine’ye gönderildi. Kısa süre önce de, Gine Büyük Tarım Projesi için gönderilmiş olan tarım ekipmanlarının teslim töreni gerçekleştirildi.