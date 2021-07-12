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İZMİR

FETÖ'ye 47 ilde dev operasyon: TSK yapılanmasına yönelik 229 gözaltı kararı var

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir merkezli 47 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 229 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Son dakika İzmir merkezli 47 ilde FETÖye dev operasyon
Operasyon kapsamında 229 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK’daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan ve başkaca deliller olan 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca şüphelilerin 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve 14'ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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