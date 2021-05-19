Gündem İzmirde art arda iki deprem meydana geldi
İZMİR

İzmir'de art arda iki deprem meydana geldi

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 14.14'te 4.3 ve saat 14.18'de 4.2 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika. İzmirde deprem oldu - Son depremler
Depremin Merkez üssü Menderes ilçesi olarak açıklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 dakika ara ile iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 14.14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Depremin derinliği, 10,68 kilometre olarak bildirildi.

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Saat 14.18'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak açıklandı.

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