İzmir'de art arda iki deprem meydana geldi

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 dakika ara ile iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 14.14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
Depremin derinliği, 10,68 kilometre olarak bildirildi.
#Deprem
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 19.05.2021, 14:14:59 TSİ
Enlem : 38.0810 N
Boylam : 27.0033 E
Derinlik : 10.68 km
Detay : https://t.co/P2VusJmdGZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Bir deprem daha oldu
Saat 14.18'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak açıklandı.