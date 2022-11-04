İzmir'deki 4.9'luk deprem sonrası acı haber geldi: Bir kişi hayatını kaybetti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, Konakta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok. ifadelerini kullandı.