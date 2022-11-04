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İZMİR

İzmir'deki 4.9'luk deprem sonrası acı haber geldi: Bir kişi hayatını kaybetti

İzmir Buca'da meydana gelen 4.9'luk depremde kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendiğini, 1'i ağır 7 kişinin ise tedavisi sürdüğünü açıklamıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika ​İzmirdeki 4.9luk deprem sonrası acı haber geldi: Bir kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Çevre illlerden de hissedilen depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem: Cami minaresi yıkıldı 20 binada çatlaklar oluştu
FOTOĞRAF 35
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İzmir’de merkez üssü Buca ilçesinde 03.29 saatinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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. İzmirlilere 30 Ekim 2020 depremini hatırlatan depremde, Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Cami’nin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı.
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İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir’e geldi. Soylu, “3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca’ya da geçeceğiz. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız sözlerine yer verdi.
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. bilgisini verdi.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, Konakta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok. ifadelerini kullandı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmirin Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 04.30a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.
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AFADın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmirde meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.
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Açıklamada, saat 03.29da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.
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İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem: Cami minaresi yıkıldı 20 binada çatlaklar oluştu
İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi. Konak ilçesinde ise bir caminin minaresi yıkıldı, 20 evde çatlaklar meydana geldi. Depremde kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca: İzmir'deki depremde yaralanan 7 kişinin tedavisi sürüyor
HAYAT
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'deki depremde yaralanan 7 kişinin tedavisi sürüyor

Depreme ilişkin son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.

KALP KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sonrasında yapılan açıklamada deprem sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

80 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

4,9'luk depremin ardından büyüklükleri 1.0 ile 2.7 arasında değişen 80 artçı deprem meydana geldi.

AFAD'dan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama: 80 artçı sarsıntı meydana geldi
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