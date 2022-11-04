İzmir'deki 4.9'luk deprem sonrası acı haber geldi: Bir kişi hayatını kaybetti
İzmir Buca'da meydana gelen 4.9'luk depremde kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendiğini, 1'i ağır 7 kişinin ise tedavisi sürdüğünü açıklamıştı.
Deprem nedeniyle Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camisi'nin minaresi yıkıldı. Kentteki bazı noktalarda depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Ayrıca bazı binaların bacalarının yıkıldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar ulaştı.
Depreme ilişkin son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.
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KALP KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Sonrasında yapılan açıklamada deprem sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.
80 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
4,9'luk depremin ardından büyüklükleri 1.0 ile 2.7 arasında değişen 80 artçı deprem meydana geldi.