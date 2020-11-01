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Gündem İzmir depreminde can kaybı 43e yükseldi
İZMİR

Son dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor

İzmir depreminde can kaybı 43'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin can kaybının yükseldiğini açıkladı. Kurumdan yapılan son açıklamaya göre İzmir'deki depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 43 vatandaş hayatını kaybederken, 885 vatandaş ise yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir depreminde ölü sayısı yükseliyor.
İzmir depreminde ölü sayısı yükseliyor.

AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 658 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

Açıklamada, saat 22.15 itibariyle alınan bilgiler şu şekilde aktarıldı:

"SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 42 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

CAN KAYBI YÜKSELDİ

  • AFAD, sabah saatlerinde yaptığı yeni bilgilendirmede, İzmir'deki depremde can kaybının 43'e yükseldiğini açıkladı.

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