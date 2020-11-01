Son dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor İzmir depreminde can kaybı 43'e yükseldi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin can kaybının yükseldiğini açıkladı. Kurumdan yapılan son açıklamaya göre İzmir'deki depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 43 vatandaş hayatını kaybederken, 885 vatandaş ise yaralandı.

Haber Merkezi 01 Kasım 2020, 06:11 Son Güncelleme: 01 Kasım 2020, 07:39 Yeni Şafak