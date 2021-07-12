Kadıköy'de kiliseye saygısızlık soruşturmasında iki kişiye ev hapsi verildi

Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 şüpheliden 2'si hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. Üç şüpheli serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 2'sinin emniyetteki ifadesinde sarhoş olduklarını, amaçlarının kiliseye zarar vermek olmadığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi. Ayrıca emniyette ifade veren ve kilisenin yönetim kurulunda olan müşteki Karabet Baliyev, "Bu konu ile ilgili her hangi bir art niyet görmüyorum, bu kişiler zarar vermemiştir" diyerek şikayetçi olmadı.

"KİLİSE OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Şüpheli Yunus E.U. emniyetteki ifadesinde Ozan Y. ve Ömer F. A. ile gezmek ve eğlenmek için Kadıköy'e gittiklerini, araç şoförü Ozan Y. hariç herkesin kafede alkol kullandığını, ardından kafeden çıkarak aracı meydana çektiklerini söyledi. Yunus E.U. meydanda müzik açtıklarını ve etrafta bulunan insanların müzikten hoşlanarak etraflarına geldiğini öne sürerek "Arabanın karşısında bir kilise vardı. Kilise olduğunu biliyordum çünkü haç amblemi vardı. Az çok kilise olduğunu tahmin ettim. Daha sonra orada bulunan diğer tanımadığım insanlarla birlikte kilisenin duvarına çıktım. Benim çıktığımı gören Ömer de duvara çıktı. Aşağıdaki kalabalığı bir süre izledik. Çıktığımız yer kilisenin çevre duvarıydı burada dans etmeye, oynamaya başladık. En fazla 5 dakika kadar burada dans ettik, bizden başka insanlar da vardı. Onlar da dans ediyorlardı, 5 dakika sonra aşağıya indik. Bira aldık, daha biramızı bitirmeden olay yerine ekip aracı geldi. Bizi yüksek sesle müzik dinlediğimiz için uyardı. Biz de uyarıları dikkate alarak Beykoz'a yola çıkarak eve döndük" şeklinde konuştu.

REKLAM

"DALGA GEÇMEK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"

Şüpheli Yunus E.U. ertesi gün polislerin kendisini evinden gözaltına aldığını ve ne olduğunu anlamadığını belirterek, "Ben kiliseye, ne de başka bir ibadethaneye zarar vermedim. Dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu. Olay sanki dalga geçmişiz gibi yansıtıldı, kesinlikle suçlamayı kabul etmiyorum. Benim hiçbir sabıkam yoktur. Olay günü aşırı derecede değil, orta derecede alkollüydüm. Kilisenin duvarına çıkma sebebim kalabalığı daha iyi görebilmek, atmosferi daha iyi yaşamaktı. Ozan bizimle kilise duvarına çıkmadı, sadece müzik açtı. İlk başta oranın kilise olduğunu bilseydim zaten oraya çıkmaz ya da dans etmezdim. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde ifadeler kullandı.

İKİ ŞÜPHELİ KİLİSE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Şüpheli Ömer F.A. sarhoş olduğunu, arkadaşı Yunus E.U.'nun ve tanımadığı insanlarla birlikte bir binaya çıkması üzerine kendisinin de çıktığını belirterek, "Kilise olduğunu bilmiyordum" dedi. Ömer F.A. da benzer şekilde olayı anlatarak suçlamayı kabul etmedi.

REKLAM

Şüpheli Ozan Y. de suçlamayı kabul etmediğini, kiliseye çıkmadığını belirterek "Ben ne kiliseye ne de başka bir ibadethaneye zarar vermedim. Tehlikeli araç da kullandım, olay günü alkolde almadım. Oranın kilise olduğunu ben bilmiyordum. Bilsem oraya aracı park etmezdim" dedi.

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA EV HAPSİ ŞEKLİNDEKİ ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 3 şüpheliyi de savcılık, konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği şüpheliler Ömer Faruk A. ve Yunus Emre U.'nun "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmamasına karar verdi.

REKLAM

Hakimlik, şüpheli Ozan Y. hakkında konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebinin reddine karar verdi. Şüpheliler bu şekilde serbest bırakıldı.

OYNAT 01:17 Kadıköy'de alkol alıp taşkınlık yapan gençler mahalleliyi çileden çıkardı Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.



Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Kadıköy’de alkollü şekilde kilise duvarında dans edenleri “Erdoğan'ın eşkıyaları” diyerek servis ettiler