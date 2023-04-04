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Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı depremler sürüyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08:37 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06:19'da 3.9 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti.


Depremin derinliği 7.02 km olarak açıklandı.




#Kahramanmaraş
#Deprem
#Göksun
2 saat önce
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