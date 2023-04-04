Deprem bölgesinde 400 bini aşkın vatandaş zarar tespit formu doldurmuştu. Edindiği bilgiye göre bu formlardan 58 bin 510’u Adıyaman’ı kapsıyor. 40 kalem ürünü içeren formlarda en çok işaretlenen seçenek 15 bin 121 ile tencere, tabak, bardak ve bilimum ev eşyasının bulunduğu züccaciye seçeneği oldu.