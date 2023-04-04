Foto/arşiv
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06:19'da 3.9 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 7.02 km olarak açıklandı.
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Göksun
2 saat önce
Foto/arşiv
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 06:19'da 3.9 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 7.02 km olarak açıklandı.
Deprem bölgesinde 400 bini aşkın vatandaş zarar tespit formu doldurmuştu. Edindiği bilgiye göre bu formlardan 58 bin 510’u Adıyaman’ı kapsıyor. 40 kalem ürünü içeren formlarda en çok işaretlenen seçenek 15 bin 121 ile tencere, tabak, bardak ve bilimum ev eşyasının bulunduğu züccaciye seçeneği oldu.
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