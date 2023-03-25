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Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem de Göksun ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.

10:04 . 25/03/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.33'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


Saat 07.39’da merkez üssünü Ekinözü ilçesi olan bir deprem daha meydana gelmişti.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.


Kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.




#Kahramanmaraş
#Deprem
#Göksun
#Ekinözü
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