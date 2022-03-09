Kamyon ve TIR'ların İstanbul'a girişine izin verilmeyecek

\"9 Mart’tan itibaren Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Konya ve Isparta'da, 10 Mart'tan itibaren İstanbul, Marmara ve İç Anadolu’nun doğusunda kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu, Kıyı Ege ve Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar ve denizlerimizde fırtına beklenirken Ege ve Akdeniz'de zirai don tehlikesi bulunuyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ayrıca çığ tehlikesi bulunuyor.\"<br><br>