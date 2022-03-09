Kamyon ve TIR'ların İstanbul'a girişine izin verilmeyecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ikinci bir duyuruya kadar kamyon ve tırların İstanbul’a girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00’ten itibaren izin verilmeyecektir.”
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Bir süredir gerçekleşmesi beklenen kar yağışı bugün yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.
Yağışın başlamasıyla birçok ilde eğitime ara kararı verildi.
İşte kar tatili olan şehirler...
BURSA'DA SARI ALARM<br><br>Bursa Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarında pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiğini bildirdi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Bursa için sarı alarm verildiği belirtildi.
Açıklamada, yarından itibaren bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.
BİNGÖL'DE TÜM EĞİTİM KURUMLARINA TATİL<br><br>Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.<br><br>Karlıova Kaymakamlığı ile Yayladere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarının 10 Mart Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.<br><br>Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
YALOVA'DA 14 MART'A KADAR TATİL<br><br>Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiği bildirildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, 10 Mart perşembe günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kararlar alındığı belirtildi.
BİLECİK'TE TATİL<br><br>Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'ta taşımalı eğitime, 11 Mart'ta ise il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verilecek.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeler çerçevesinde Bilecik için beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kararlar alındığı belirtildi.
Bu kapsamda 10 Mart perşembe günü taşımalı eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, \"11 Mart Cuma günü tüm okullarımızda eğitime ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 11 Mart Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşehrilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz.\" ifadeleri kullanıldı.
KASTAMONU'DA TAŞIMALI EĞİTİME ARA<br><br>Kastamonu'da il merkezinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçe ile merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma merkezli okullarda 10 Mart Perşembe günü eğitim öğretime tüm kademelerde bir gün ara verildiği kaydedildi.
BOLU'DA İL GENELİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ<br><br>Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiği bildirildi.<br><br>Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildiğini belirtti.
AĞRI'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME ARA<br><br>Olumsuz hava koşulları nedeniyle Taşlıçay, Diyadin, Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde köy okullarında eğitime yarın ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Bu kapsamda Taşlıçay, Diyadin, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki köy okullarında yarın ara verildiği, taşımalı eğitimin de yapılamayacağı bildirildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli olacağı kaydedildi.
Beklenen yağış geldi: Birçok ilde art arda kar tatili duyurusu yapıldı
Meteorolojinin günler önceden haber verip uyarıda bulunduğu kar yağışı bugün yurdu etkisi altına almaya başladı. Yağışla birlikte birçok şehirde eğitime ara verme kararı alındı. İşte kar tatili olan iller...
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AFAD'tan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bugünden itibaren sıcaklıkların giderek düşeceği, yağmur ve kar yağışlarının artacağı hatırlatıldı.<br><br>
Başta İstanbul olmak üzere 37 ilde AFAD koordinasyonunda hazırlıklar yapıldığı ve il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiği belirtilen açıklamada, 37 ilde valilikler, belediyeler, il özel idareleri, karayolları, emniyet, jandarma, 112, UMKE, Türk Kızılay ve STK'lar ile birlikte tedbirler alındığı bilgisi verildi.<br><br>
Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin ülke genelindeki etkisinin 7 Mart'tan beri hissedilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:<br><br>
\"Olası risklerin azaltılması amacıyla, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlar, kuruluşlar ve STK'lar hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalar, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, 2021'de yayımlanan Kış Tedbirleri Genelgesi'ne göre yürütülüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay temsilcileri, bugün 21.00 itibarıyla Başkanlık AFAD Merkezinde 724 esasına göre görev yapmak üzere davet edildi.\"<br><br>
- Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi uyarısı<br><br>Sıcaklıkların hafta boyunca azalarak, kuzey, iç ve batı bölgelerde, hafta sonunda ise yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceğinin tahmin edildiği anımsatılan açıklama, şöyle devam etti:
\"9 Mart’tan itibaren Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Konya ve Isparta'da, 10 Mart'tan itibaren İstanbul, Marmara ve İç Anadolu’nun doğusunda kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusu, Kıyı Ege ve Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar ve denizlerimizde fırtına beklenirken Ege ve Akdeniz'de zirai don tehlikesi bulunuyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de ayrıca çığ tehlikesi bulunuyor.\"<br><br>
- Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı alabileceği önlemler<br><br>Meteorolojik uyarıların takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istenilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı alabileceği önlemler de belirtilerek, çeşitli başlıklarda tehlikelere karşı korunma yöntemleri şöyle sıralandı:<br><br>Buzlanma ve don tehlikesine karşı alınabilecek önlemler<br><br>- Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı.<br><br>- Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarını takip edilmeli.<br><br>- Devam eden bir tedavi (diyaliz, doğum vb.) ihtiyacı bulunan vatandaşlar, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki sağlık müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli.
- Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı.<br><br>- Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı.
Araç kullanırken buzlanma ve don olayından korunmak için alınabilecek önlemler<br><br>- Araçta gerekli ekipmanların (zincir ve çekme halatı vb.) bulunduğundan emin olunmalı. (Kar lastikleri kullanılmalı.)<br><br>- Seyahat öncesi, yol ve trafikle ilgili bilgi alınmalı.<br><br>- Aile ve yakınlara yer ve rota ile ilgili bilgi verilmeli.<br><br>- Her zaman görülemeyen şeffaf ve kaygan bir buz tabakası olan \"siyah buz\"a dikkat edilmeli.<br><br>- Trafik kural ve sınırlamalarına mutlaka uyulmalı.<br><br>- Araçta yeterli miktarda yakıt bulundurulmalı.<br><br>- Araçta da bir afet ve acil durum çantası bulundurulmalı.
Fırtına öncesi ve sırasında alınabilecek önlemler<br><br>- Fırtına uyarıları takip edilmeli.<br><br>- Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı.<br><br>- Kapı ve pencereler sağlamlaştırılmalı, pencere kenarlarından uzak durulmalı.<br><br>- Ani su baskını riskine karşı hazırlıklı olunmalı.<br><br>- Çatı ve balkonlarda bulunan eşyalara ve tabelalara karşı dikkatli olunmalı.
aca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemleri<br><br>- Yanan sobalar yatmadan önce tamamen söndürülmeli; yanmış, yarı yanmış kömür, odun gibi yakacak malzemeler düzenli olarak çıkartılmalı.<br><br>- Lodos, fırtına gibi olumsuz koşullarda, sobalar yakılmamalı.<br><br>- İtfaiye müdürlüğünden soba yakma usulü öğrenilmeli ve soba buna göre yakılmalı.<br><br>- Bacalar, soba borusu ile dirsekleri düzenli aralıklarla temizlenmeli; bacalar açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmeli.<br><br>- Kazanlar (soba) TSE standartlarına uygun olmalı.
Doğal gaz zehirlenmelerinden korunma yöntemleri<br><br>- Doğal gaz cihazlarına yeterli oksijen girmesini sağlayan açıklıklar kapatılmamalı.<br><br>- Ev ve iş yerlerinden kullanılan cihazların bakımları düzenli olarak yaptırılmalı.<br><br>- Doğal gaz kaçaklarının tespiti için gaz dedektörleri kullanılmalı.<br><br>
AFAD'dan 37 kente uyarı: Alınması gereken önlemler tek tek sıralandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), başta İstanbul olmak üzere 37 kentte soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirtti. İl merkezlerinde teyakkuzda olunduğunu belirten AFAD, alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı.