Gündem Kandilde etkisiz hale getirilen terörist turuncu kategoride çıktı
ANKARA

Son dakika... Kandil'de etkisiz hale getirilen terörist turuncu kategoride çıktı

Kandil'de etkisiz hale getirilen terörist turuncu kategoride çıktı

Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu listede aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı Murat Gündüz adlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Listeye iki çizik daha
GÜNDEM
Listeye iki çizik daha

Pençe-2 Harekatı'nda mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi
FOTOĞRAF 7
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Milli Savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekâtı kapsamında örgüte ait 5 odalı girişi ve çıkışı ayrı olan mağarada, bir milan tanksavar füzesi, 7 havan mühimmatı, 20 AK-47 mühimmatı, bir drone, iki kutu hazır basmalı uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, infilaklı fitil, 23 gaz maskesi ve örgütsel dokümanlar ile bir kamyonetin tespit edildiği belirtildi.
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Başka bir bölgede tespit edilen ve aktif olarak kullanılan 12 sığınakta ise, 2 el telsizi, 20 kilo amonyum nitrat, 8 kullanıma hazır EYP, bir el bombası, piyade tüfeği ve makineli tüfek mühimmatları, 2 lazerle mesafe ölçüm cihazı, 4 el dürbünü, 70 fıçı benzin, 50 fıçı mazot bulunduğu bildirildi.
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Ele geçirilen malzemelerin imha edildiği kaydedildi.
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Pençe-2 Harekatı'nda mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında terör örgütünün kullandığı 5 odalı mağara ile 12 sığınıkta çok sayıda mühimmat, drone ve kamyonet ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.


Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

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