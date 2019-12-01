Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 9.07'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yine aynı ilçede 26 saniye sonra aynı dakika içerisinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Birinci depremin 6.97, ikincisinin 7.04 kilometre derinlikte olarak oluştuğu belirlendi.
AFAD, ayrıca Sarıkamış'ta'taki depremin ardından, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Kars Valisi: Deprem hafif şekilde hissedildi
Kars Valisi Türker Öksüz, "Deprem hafif şekilde hissedildi, can ve mal kaybı yok. Depremle ilgili jandarma, AFAD ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Kars Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Aygan da ekiplerin sahada olduğunu ifade ederek, Afet Yönetim Merkezine herhangi bir hasar bilgisi ulaşmadığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Vatandaşlardan Fatih Cengiz, depremi hafif şekilde hissettiklerini belirterek, "Şu anda can ve mal kaybı yok, Allah beterinden korusun" ifadesini kullandı.