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Son dakika... Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler

Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 9.07'de aynı dakika içerisinde ikisi de 4 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi. Kars Valisi Türker Öksüz, "Deprem hafif şekilde hissedildi, can ve mal kaybı yok. Depremle ilgili jandarma, AFAD ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 9.07'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yine aynı ilçede 26 saniye sonra aynı dakika içerisinde 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Birinci depremin 6.97, ikincisinin 7.04 kilometre derinlikte olarak oluştuğu belirlendi.

AFAD, ayrıca Sarıkamış'ta'taki depremin ardından, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.

AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
OYNAT 01:43
AFAD deprem bilgilendirme videosu yayınladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri içeren video paylaştı. Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, depreme ilişkin alınması gereken önlemleri video ile anlattı.

Kars Valisi: Deprem hafif şekilde hissedildi

Kars Valisi Türker Öksüz, "Deprem hafif şekilde hissedildi, can ve mal kaybı yok. Depremle ilgili jandarma, AFAD ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kars Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Aygan da ekiplerin sahada olduğunu ifade ederek, Afet Yönetim Merkezine herhangi bir hasar bilgisi ulaşmadığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşlardan Fatih Cengiz, depremi hafif şekilde hissettiklerini belirterek, "Şu anda can ve mal kaybı yok, Allah beterinden korusun" ifadesini kullandı.

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