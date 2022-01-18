Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 02.28'de merkez üssü Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20.44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

DHA

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Hava sıcaklığının eksi 7 derece olarak ölçüldüğü Kayseri'de depreme uyurken yakalanan birçok vatandaş endişe içerisinde dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Valilik ve belediye ekiplerinin merkez ve ilçelerde hasar meydana gelip gelmediği konusunda çalışmalar başlattığı öğrenildi.

DHA

Depremle ilgili AFAD'tan yapılan ilk açıklamada ise "Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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